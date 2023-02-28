قوات الاحتلال تشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا.

أريحا 28-فبراير -2023م ( وال ) – شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءتها العسكرية في محيط مدينة أريحا.

وقالت مصادر أمنية لـوكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، إن قوات الاحتلال تعيق وصول المواطنين إلى أريحا وخروجهم منها، عبر إقامتها حواجز منذ ساعات يوم أمس، على مداخلها الرئيسة والفرعية، وتحتجز المركبات على حاجز عسكري أقامته.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت عددا من منازل المواطنين، الليلة الماضية، في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، كما أحكمت قوات إغلاقها لمداخل مدينة أريحا وأحيائها، والتدقيق في مركبات المواطنين.

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