وزير خارجية إيطاليا: استقرار ليبيا له تأثير إيجابي على أمن شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء

روما 28 فبراير 2023م(وال ) – قال وزير الخارجية الإيطالي ” أنطونيو تاياني ” إن بلاده تتحاور مع الجميع للوصول إلى الانتخابات بتوافق كافة الأطراف الليبية.

وأكد ” تاياني ” في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز ” العربية أن إيطاليا بذلت جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا، مبدئا رغبة بلاده في إشراك كافة الدول المؤثرة في الشأن الليبي للإسهام في إرساء السلام والاستقرار بالبلاد.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه في حال استقرت الأوضاع في ليبيا فسينعكس ذلك إيجابا على أمن شمال إفريقيا برمته ودول جنوب الصحراء.(وال)

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