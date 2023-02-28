النائب مصباح دومة: المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية

طرابلس 28 فبراير 2023م (وال)- قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن المجتمع الدولي يرفض الحلول المحلية ويأبى إلا أن يتدخل في الأزمة الليبية وفق مصالح الدول المتداخلة في إرباك المشهد منذ 2011.

وأضاف دومة – في تصريح نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق – بأن المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا كمشروع استثماري انتقامي لتصفية خلافات النظام السابق، مطالبًا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن يوضح ماهي آلية ومعايير اختيار عضوية اللجنة.

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي قد اقترح أمام مجلس الأمن تشكيل لجنة توجيهية، تضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى هذا العام 2023. (وال)

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