ليبيا نيوز

مراسل ( وال ) : ندوة علمية بجامعة غريان حول الزلزال ( الاسباب والمخاطر وإجراءات السلامة ) ،

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 28 فبراير 2023 ( وال ) – نظم مركز البحوث والاستشارات بجامعة غريان صباح اليوم الثلاثاء ندوة علمية حول الزلزال ( الاسباب والمخاطر وإجراءات السلامة ) ، 

      وتهدف الندوة التي اقيمت بمسرح كلية الهندسة بالجامعة ، إلى المساهمة الفاعلة في نشر المعرفة ، والتعرف على أحد المخاطر الطبيعية التي تهدد السكان وممتلكاتهم وسير الحياة اليومية . 

     تم خلال هذه الندوة إلقاء العديد من المحاضرات منها ( اسباب الزلازل وكيفية قياسها والتقليل من مخاطرها ) ، و( الزلازل والشبكة الوطنية لرصد الزلزالي ومدى امكانية التنبؤ بالزلازل ) ،  .

    وحضر الندوة العلمية رئيس جامعة غريان الدكتور  ” محمد غومة ” ورئيس مركز الاستشعار عن بعد  ” فوزي ابوستة ” وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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