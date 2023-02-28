مراسل ( وال ) : ندوة علمية بجامعة غريان حول الزلزال ( الاسباب والمخاطر وإجراءات السلامة ) ،

غريان 28 فبراير 2023 ( وال ) – نظم مركز البحوث والاستشارات بجامعة غريان صباح اليوم الثلاثاء ندوة علمية حول الزلزال ( الاسباب والمخاطر وإجراءات السلامة ) ،

وتهدف الندوة التي اقيمت بمسرح كلية الهندسة بالجامعة ، إلى المساهمة الفاعلة في نشر المعرفة ، والتعرف على أحد المخاطر الطبيعية التي تهدد السكان وممتلكاتهم وسير الحياة اليومية .

تم خلال هذه الندوة إلقاء العديد من المحاضرات منها ( اسباب الزلازل وكيفية قياسها والتقليل من مخاطرها ) ، و( الزلازل والشبكة الوطنية لرصد الزلزالي ومدى امكانية التنبؤ بالزلازل ) ، .

وحضر الندوة العلمية رئيس جامعة غريان الدكتور ” محمد غومة ” ورئيس مركز الاستشعار عن بعد ” فوزي ابوستة ” وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .