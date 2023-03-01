المنفي يبحث مع سفير فرنسا لدى ليبيا مستجدات الأوضاع السياسية.

طرابلس 28 فبراير 2023 م(وال) -بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء مع سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن السفير الفرنسي قدم إحاطةً للمنفي ، حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع المبعوث الدولي ، واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

بدوره أكد المنفي، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.