بحث تفعيل ثانويات الشرطة بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية.

طرابلس 28 فبراير 2023 م (وال) – عقد وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف سعيد السيفاو” اليوم الثلاثاء اجتماعا اليوم الثلاثاء ضم مدير الإدارة العامة للتدريب لواء “علي حسن الطويل” ومدير معهد تدريب الشرطة غريان وعضو لجنة تفعيل ثانويات الشرطة لواء “مصطفى المنتصر”، ومدير المعهد العالي للضباط لواء “خليفة العزابي” ، وعضو لجنة تفعيل ثانويات الشرطة عقيد “عبدالفتاح الجعيدي”، وبحضور مدير إدارة معاهد التعليم التقني والفني “صلاح سلامة” ومديرة إدارة التدريب والموارد البشرية بوزارة التعليم التقني والفني “جميلة فرحات ” .

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن اللقاء الذي عقد بديوان وزارة التعليم التقني استعراض ما توافق عليه الطرفين في الرؤى والاستراتيجيات فيما يتعلق باستصدار قرار انشاء معاهد فنية متوسطة لعلوم الشرطة تتبع وزارة الداخلية الإدارة العامة للتدريب ، وفق ما تقتضيه حاجة وزارة الداخلية ، بالتعاون والاشراف المنهجي والتقني واعتماد الشهائد من قبل وزارة التعليم التقني والفني .

(وال)