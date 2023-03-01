اصطدام قطارين يتسبب في اندلاع نيران بوسط اليونان.

أثينا 01 مارس 2023 م ( وال ) – قالت فرقة الإطفاء إن قطارين اصطدما في وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتعمل فرق الإنقاذ على إجلاء الركاب بعد أن اشتعلت النيران في عربتين على الأقل.

وقالت محطة إي.ر.تي الحكومية إن “عشرات الأشخاص” أصيبوا بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن.

ولم يتسن لفرق الإطفاء تأكيد عدد المصابين ولا سبب التحطم.

وأضافت أن الحادث وقع قرب مدينة لاريسا.



وعرضت محطة تلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة مع وجود وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء. وقالت فرق الإطفاء إن 17 عربة إطفاء تشارك في جهود إخماد النيران.

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