مراسل ( وال ) : المجلس البلدى سبها يعلن دعم الفلاحين دوى الدخل المحدود بمعدات ومستلزمات زراعية .

سبها 01 مارس 2023 ( وال )- أعلن المجلس البلدى سبها ، دعم الفلاجين دوى الدخل المحدود بمعدات ومستلزمات زراعية من خلال مشروع ( فلادي الزراعي ) ، ضمن التعاون المشترك بين المجلس وقطاع الزراعة بالبلدية ومعهد سيام باري CIHEAM ومنظمة مبادرة الإيطالية.

وأوضح المجلس أن هذه الاحتياجات ستقدم للفلاحين المستهدفين والتي تنطبق عليهم معايير الدعم من أصحاب الأسر الكبيرة ومحدودي الدخل ، شريطة انطباق المعايير المحددة عليهم .

ودعا المجلس من لديهم الرغبة في الحصول على هذه المواد بالتسجيل في الاستمارة المعدة لهذا البرنامج .

( وال – سبها )