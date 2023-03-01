بمشاركة ليبية .. انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ (40) بتونس

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- يعقد بالعاصمة التونسية اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ 40، بحضور ليبيا وممثلين من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي العربي، ومنظمات أممية ودولية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 39 والـ 40، والتقرير الصادر من جامعة نايف للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس ذاتهما.

كما ستتناول الدورة الحالية عددٍ من الملفات الأمنية من بينها، تصورًا لتفعيل عمل مجلس وزراء داخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، وبحث إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

وسيناقش أيضًا، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت بالأمانة العامة خلال العام الماضي، بحضور ممثلين من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإنتربول، والمكتب الأممي لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي وصل مساء أمس العاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في هذه الدورة الذي ستعقد اليوم الأربعاء بديوان الأمانة العامة للمجلس.

وكان في استقبال الطرابلسي وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والقائم بأعمال السفارة الليبية في تونس، وعددٍ من المسؤولين في الحكومة التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحسب منشور لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك. (وال)

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