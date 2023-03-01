بعد إحاطته أمام مجلس الأمن (باتيلي) يلتقي ( السني ) ويرحب بالالتزام الليبي الأممي المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا 2023.

طرابلس 1 مارس 2023 و ( وال ) – رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا” عبدالله باتيلي” بالالتزام الليبي الأممي المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ” باتيلي” عبر حسابه بتوتير قال فيها ((بعد الإحاطة التي قدمتها الاثنين إلى مجلس الأمن، قمت بتبادل الآراء مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني” أرحب بالتزامنا المشترك بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا 2023 .

من جانبه وصف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني” الاجتماع الذي عقده مع “باتيلي” بعد الاحاطة بالاجتماع المثمر .

وقال ” السني ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر (( ناقشا خلال الاجتماع التحديات التي تواجه القاعدة الدستورية والقواعد الانتخابية والاستجابة لرغبة اللليبيين في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة نهاية هذا العام .

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