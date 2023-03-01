الدبيبة: اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية المنعقد بطرابلس مؤشرًا واضحًا لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والإنقسام

طرابلس 01 مارس 2023 (وال)- قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، إن اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ( 31 ) المنعقد بطرابلس تحت مظلة جامعة الدول العربية، يُؤكد دعم الخبرات الخارجية لليبيا في مجال القضاء وبناء المؤسسات القضائية.

وأعتبر الدبيبة أستضافة العاصمة طرابلس للأشقاء العرب من وزراء ودبلوماسين وخبراء، للمشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات في كل المجالات، مؤشرًا واضحًا لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والإنقسام.

وقال الدبيبة – في كلمة افتتح بها الاجتماع – “نعلن وبكل ثقة عودة ليبيا في مجال القضاء وبناء المؤسسات القضائية، وأن حكومة الوحدة تحرص على خدمة كل الليبيين وتعمل على إصلاح قطاع الأمن والعدل وكافة الجهات التابعة له بإعتبارها الحصن المنيع لكل الليبيين”.

وأضاف أن “المصالحة الوطنية تُشكل تحدي حقيقي لنا وأننا نعمل على تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان”.

وأعرب رئيس الحكومة عن تمنياته بدعم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية ليبيا بالعلم والخبرة في مرحلة التغيير القادمة في مجال القضاء، قائلا: “نسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والعدل والتقدم من أجل الحياة النزيهة والكريمة لكل الليبيين”. (وال)

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