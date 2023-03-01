مراسل ( وال ) : مجلس جامعة وادي الشاطي يتابع في اجتماعه سير العملية التعليمية .

سبها 01 مارس 2023 ( وال ) – تابع مجلس جامعة وادي الشاطي في اجتماعه الثاني للعام الجاري الذي عقده أمس الثلاثاء سير العملية التعليمية بالجامعة .

واستعرض الاجتماع برئاسة الدكتور ” خال الغناى ” وبحضور الكاتب العام وعمداء الكليات ومدراء الادارات والمكاتب والمراكز ، استعدادات الكليات للفصل الدراسى ( ربيع 2023 ) م .

وناقش المجتمعون المتطلبات التي تساهم في الرفع من كفاءة العملية التعليمية داخل كل قسم من اقسام الكليات ، والاستعدادات لإحتفالية اليوم العالمي للمرأة التي ينظمها مكتب دعم وتمكين المرأة بالجامعة خلال المدة القادمة .

(وال – سبها )