ليبيا نيوز

مراسل ( وال ) : مجلس جامعة وادي الشاطي يتابع في اجتماعه سير العملية التعليمية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 01 مارس 2023 ( وال ) – تابع مجلس جامعة وادي الشاطي في اجتماعه الثاني للعام الجاري الذي عقده أمس الثلاثاء سير العملية التعليمية بالجامعة .

       واستعرض الاجتماع برئاسة الدكتور ” خال الغناى ” وبحضور الكاتب العام وعمداء الكليات ومدراء الادارات والمكاتب والمراكز ، استعدادات الكليات للفصل الدراسى ( ربيع 2023 ) م .

   وناقش المجتمعون المتطلبات التي تساهم في الرفع من كفاءة العملية التعليمية داخل كل قسم من اقسام الكليات ، والاستعدادات لإحتفالية اليوم العالمي للمرأة التي ينظمها مكتب دعم وتمكين المرأة بالجامعة خلال المدة القادمة .

   (وال – سبها )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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