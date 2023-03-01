وزير الحكم المحلي يطلّع على النظام الإداري الألماني للقضاء على المركزية

برلين 01 مارس 2023 (وال)- اطلّع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي والوفد المرافق له، على دور مؤسسة اتحاد المقاطعات الألمانية الذي يهدف لتمثيل مصالحها المحلية والمحافظة على نظامها اللامركزي والتوسع في حجم الصلاحيات المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء؛ المدير التنفيذي لاتحاد المقاطعات الألمانية ماركوس ممبل؛ ضمن زيارته التى يقوم بها حاليًا لألمانيا، للاستفادة من التجربة الألمانية في القضاء على المركزية والحوكمة المحلية، بما يسهم في تطوير المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتفعيل نظام المحافظات والمقاطعات في ليبيا.

وذكرت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها في فيسبوك؛ أن اللقاء جرى خلاله أيضًا التعرف على دور المقاطعات ضمن النظام الإداري الألماني ومسؤوليتها ومواردها وعلاقاتها عبر المستويات الإدارية وطبيعة علاقتها مع البلديات الأخرى. (وال)

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