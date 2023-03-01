ديبي هرست تبحث مع عميد بلدية بنغازي سُبل عودة الشركات الأمريكية للعمل في المدينة

بنغازي 01 مارس 2023 (وال)- بحثت رئيس غُرفة التجارية الأمريكية الليبية ديبي هرست ونائبها أحمد الغزالي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، سُبل عودة الشركات الأمريكية للعمل في مدينة بنغازي والتعاون بين رجال الأعمال.

وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان البلدية، أهم المشاريع التي يمكن تنفيذها والمُستهدفة خلال الفترة القادمة في مجالات البُنية التحية والكهرباء والصحة والتعليم وتقنية المعلومات والفُرص المُتاحة للشركات الأمريكية.

وأبدت ديبي هرست خلال اللقاء إستعدادها لتحقيق تعاون مُثمر، تكون له نتائج فعّلية خلال الفترة القادمة بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وحضر اللقاء رئيس غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبد المنعم السعيطي، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي، والمدير العام لشركة الريان القابضة أحمد البيرة. (وال)

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