بمشاركة وزير الداخلية المكلف .. بدء أعمال الدورة الــ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- عقدت بالعاصمة التونسية اليوم الأربعاء، الدورة الــ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بمشاركة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.

وناقش الوزراء خلال هذه الدورة التي انطلقت برعاية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات.

كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها، لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وحضر أعمال الدورة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. (وال)

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