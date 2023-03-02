بدء تنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعة طرابلس و المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية .

طرابلس 1 مارس 2023 م(وال) – احتفل في جامعة طرابلس اليوم الاربعاء بالبدء فى تنفيذ اتفاقية التعاون بين الجامعة و المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية .

وحضر الحفل رئيس جامعة طرابلس خالد عون ومدير عام المركز آدم ابراهيم الزغيد وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك مدراء الادارات ورؤساء الاقسام العلمية بالمركز.

وحسب الهيئة الليبية للبحث العلمي فأن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع اجراء البحوث العلمية المشتركة فى معامل الطرفين و التأكيد على روح التكامل والتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة و الاشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه و تنسيق الأنشطة العلمية والثقافية المختلفة من خلال المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية و تبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في الحلقات الدراسية، وورش العمل، والدورات التدريبية التي ينظمها أحد الطرفين.

كما أن هذه الاتفاقية ستتيح للطرفين إعداد الدراسات والبحوث العلمية والنشر وترجمة الأعمال في مجالات الاهتمام المشترك وغيرها من الأنشطة في تعزيز الدراسات الاستراتيجية وخدمة المجتمع.