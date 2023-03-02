الاتحاد الأوروبي يعتزم تجديد آلية خفض استهلاك الغاز

ستوكهولهم 1 مارس 2023 م ( وال ) ناقش وزراء الطاقة في دول الاتّحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الثلاثاء، تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل , لمواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية،

حيث قالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه-روناشيه إن الدول السبع والعشرين بحثوا تمديد إجراءات الطوارئ لملء المخزونات من الغاز بسرعة والتمكّن من مواجهة توتّرات محتملة، بما في ذلك وضع الاستهلاك تحت السيطرة.

من جهتها أوضحت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبي كادري سيمسون، لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. ويجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب»، كما أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز «ينتهي في نهاية مارس والمفوضية تعتزم تمديده