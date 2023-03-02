لجنة النظر في الافراجات الصحية عن بعض السجناء والموقوفين تعقد اجتماعها الأول .

طرابلس 01 مارس 2023 م (وال) -عقدت اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاطلاع على الافراجات الصحية عن بعض السجناء والموقوفين اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأطلعت اللجنة في الاجتماع على ما تم من افراجات صحية وغيرها ومدى ملائمتها القانون، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 44 ) لسنة 2023 م .

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء فقد اتخذت اللجنة خلال هذا الاجتماع جملة من الإجراءات في سبيل تنفيذ القرار.

وكان أصدر المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بتاريخ 23 من شهر فبراير الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من المستشارين لاطلاع على ما تم من افراجات صحية عن متهمين ومحكومين وغيرها ومدى ملائمتها للقانون.

وأرجع القرار- حسبما جاء في ديباجته – تشكيل اللجنة إلى ما حدث من افراجات صحية وغيرها عن متهمين ومحكومين، دون علم المجلس الأعلى للقضاء أو استطلاع رأيه .

وتضم اللجنة وفق قرار تشكيلها ستة مستشارين – أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهم (

عبد الله المهدي الحداد – سعد المصراتي مؤمن – علي لمجد أبو جناح – عبد الناصر مهد الصبيخي – عثمان فرج السليني ) .

ونص القرار على تقديم اللجنة تقريرا مفصلا إلى المجلس الأعلى للقضاء وبالسرعة الممكنة.

(وال)