ناسا تعاود محاولة إطلاق رحلتها لمحطة الفضاء الدولية .

نيويورك 02 مارس 2023 م ( وال ) – أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) معاودة إطلاق رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، لنقل الطاقم المكون من أربعة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا والإمارات، وذلك بعدما تأجلت الرحلة الاثنين الماضي بسبب مشكلات تقنية.

وقالت الوكالة في بيان الليلة الماضية إنه من المقرر أن ينطلق أفراد طاقم المحطة الفضائية الأربعة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، على متن مركبة “كرو دراجون” من شركة الفضاء الخاصة “سبيس إكس” .

ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية غدا الجمعة ويبقى هناك لمدة ستة أشهر تقريبا.

وكانت الرحلة قد تأجلت قبل دقائق من إقلاعها يوم الاثنين بسبب مشكلات في نظام الإشعال حسبما أعلنت ناسا.

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