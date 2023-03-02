المنفي يلتقي في باكو بالرئيس الأذربيجاني وبرئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

باكو 02 مارس 2023 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس في العاصمة الأذربيجانية باكو، بكل من الرئيس إلهام علييف وبرئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسيفانوفيتش.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي؛ بأن اللقاء مع الرئيس علييف تناول آفاق التعاون المشترك، ومساعي المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاحه لتعزيز الاستقرار في البلاد، وجهود المجلس من أجل الدفع بالعملية السياسية لإجراء انتخابات على أسس سليمة وقانونية خلال عام 2023 م.

فيما بحث اللقاء الذي عقد – على هامش أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الإنحياز – مع رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسيفانوفيتش العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم التطرق لدور المجلس الرئاسي ومساعيه في الخروج من حالة الإنسداد السياسي والوصول للانتخابات هذا العام 2023 م عبر قاعدة وقوانين وأسس انتخابية متينة. (وال)

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