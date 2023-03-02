السفارة الأمريكية تحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باثيلي (بشكل بنّاء)

طرابلس 02 مارس 2023 (وال)- حثت السفارة الأمريكية في ليبيا، القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع خطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‎عبد الله باثيلي، لإجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة بناءة.

وقالت السفارة – في تغريدات على حسابها في تويتر – إن مقترح المبعوث “باثيلي”، يحفز الجسم السياسي الليبي وسيبني على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وأضافت السفارة الأمريكية أن مثل هذه اللحظة فرصة لجميع القادة الرئيسيين في ليبيا، لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

ويتضمن مقترح المبعوث الأممي عبدالله باثيلي للانتخابات “إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا”، تجمع أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

وستتولى اللجنة وفق المقترح، تيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني للانتخابات، بالإضافة إلى منصة لتعزيز اتفاق الآراء على مواضيع ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين. (وال)

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