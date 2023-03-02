الطقس : يميل للاستقرار هذا اليوم على معظم مناطق البلاد مع تراجع بسيط في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال .

طرابلس 02 مارس 2023 ( وال |) – يميل الطقس للاستقرار هذا اليوم على معظم مناطق البلاد مع تراجع بسيط في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال ,وتتأثر يوم الغد مناطق سرت والخليج وسهل بنغازي وبعض مناطق الجنوب الشرقي برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة احيانا مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة.



وقال المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليومية أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون فيها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر بداية من مساء هذا اليوم ، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-22)مْ وترتفع يوم الغد على سرت.

وتشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد تكاثرا للسحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة احيانا تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-23)مْ وتسجل ارتفاعا يوم الغد خاصة على مناطق الخليج .

وستكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ، مع درجات حرارة تتراوح مابين (22- 28)مْ فيما تظهر بعض السحب على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:04)

، وشروقها الغد الساعة (07:32) .