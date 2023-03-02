شركة طيران ماراثون اليونانية تُدشّن أول رحلة جوية من بنغازي إلى أثينا

بنغازي 02 مارس 2023 (وال)- دشّنت شركة الطيران اليونانية ماراثون اليوم الخميس، أولى رحلاتها المجدولة بين بنغازي وأثينا بطائرات Embraer 175 بسعة 88 مقعدًا.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الليبية، إن الرحلة التجريبية الأولى للشركة انطلقت اليوم من مطار بنينا الدولي على تمام 13:30 ظهرًا وعلى متنها 10 ركاب ووصلت في تمام 14:40 ظهرًا.

وقام مفتشون يونانيون خلال العام الماضي؛ بزيارة تفقدية لمطار بنينا، وحددوا (محطة برنيق الحديثة) لإستخدامها من قبل الشركة اليونانية لأنها تمتثل لمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي.

وكانت شركة مارثون قد أعلنت أن الرحلة الثانية ستكون في 15 مارس والثالثة في 20 أبريل، مؤكدة أن الرحلات ستكون كل اثنين وخميس أسبوعيًّا بدءًا من 21 أبريل حتى 30 أكتوبر 2023.

يذكر أن السفير اليوناني قد أعلن أن القنصلية اليونانية في بنغازي ليست جاهزة من الناحية الفنية لإصدار التأشيرات محليًا، لكن شركة المعالجة الخاصة VFS Global ، تتلقى الطلبات في بنغازي وترسلها إلى طرابلس للمعالجة.

وأعرب السفير اليوناني عن أمله في أن يتم إصدار التأشيرات من القنصلية اليونانية في بنغازي بحلول شهر يونيو المقبل. (وال)

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