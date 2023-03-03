انطلاق بطولة ليبيا للقوة البدنية بمدينة سرت

سرت 2 مارس 2023 (وال) – انطلقت صباح اليوم بمجمع قاعات وقادوقو بمدينة سرت بطولة ليبيا للقوة البدنية 2023 .

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية وتستمر حتى الرابع من مارس (148) رياضي في مختلف الاوزان من أندية وصالات من 26 مدينة .

وحضر انطلاق فعاليات البطولة عضو مجلس النواب ” ابراهيم ازغيد” ورئيس الاتحاد العام للقوة البدنية “منير الشويهدي” ورئيس لجنة الحكام “طارق الصقر” وأعضاء الاتحاد العام للقوة البدنية ومدربي الأندية والصالات المشاركين في البطولة .

..(وال- سرت)..