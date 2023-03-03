ليبيا نيوز

انطلاق بطولة ليبيا للقوة البدنية بمدينة سرت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 2 مارس 2023 (وال) – انطلقت صباح اليوم بمجمع قاعات وقادوقو بمدينة سرت بطولة ليبيا للقوة البدنية 2023 .

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية وتستمر حتى الرابع من مارس (148) رياضي في مختلف الاوزان من أندية وصالات من 26 مدينة .

وحضر انطلاق فعاليات البطولة عضو مجلس النواب ” ابراهيم ازغيد” ورئيس الاتحاد العام للقوة البدنية “منير الشويهدي” ورئيس لجنة الحكام “طارق الصقر” وأعضاء الاتحاد العام للقوة البدنية ومدربي الأندية والصالات المشاركين في البطولة .

 ..(وال- سرت)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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