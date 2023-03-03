ليبيا نيوز

اجتماع امني موسع بمديرية امن طرابلس يناقش وضع الحلول والمقترحات للاختناقات المرورية .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2 مارس 2023م ( وال )- ناقش اجتماع امني موسع عقد اليوم الخميس بمديرية امن طرابلس وضع الحلول والمقترحات للاختناقات المرورية ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المرورية على الطرقات العامة .

    وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن مدير امن طرابلس لواء “خليل وهيبة ” شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالضبط والربط والزي الرسمي لاعضاء هيئة الشرطة ، وحسن معاملة المواطنين أثناء العمل الأمني الميداني لرجال الشرطة  .

   وطالب ” وهيبة ” بضرورة احالة التقارير بشكل دوري تتضمن مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية واجراء دراسات فنية وهندسية لاجراء أي تحويرات على مسارات الطرق او استحداث مخارج و مداخل للطرق الرئيسية والفرعية .

    وضم الاجتماع رئيس مكتب شؤون المرور لواء ” عبدالعال وادي” ورؤساء الأقسام بالمكتب ، ورئيس قسم الشؤون القانونية عقيد “صلاح دليو” ورئيس وحدة المشروعات مقدم “وجدي بوحميدة” ومهندسي من الوحدة .

   …( وال )…

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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