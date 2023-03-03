وزير المواصلات يناقش الاستعدادات الحالية لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري والعراقيل التي تواجه منفذي راس اجدير ووازن.

طرابلس 02 مارس 2023م ( وال ) – استعرض وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية ” محمد سالم الشهوبي ” مع المدراء العامون بالمنافذ البرية أوضاع المنافذ والعراقيل التي تواجه سير العمل فيها.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الحالية لإعادة افتتاح منفذ غدامس البري وما يواجهه منفذ راس اجدير ومنفذ وازن من صعوبات بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وشدد الوزير في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة التركيز والاهتمام بتطوير أداء المنافذ ومتابعة سير العمل فيها من خلال مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية ووضع رؤية استراتيجية واضحة تعمل وفق أسس سليمة تهدف لرفع كفاءة العاملين وتطوير وتحسين أدائهم.

كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المنافذ وتكثيف العمل من أجل أن تقوم جميع المنافذ بدورها الحيوي باعتبار أن هذا القطاع يمثل السيادة البرية للدولة الليبية.

وأكد الوزير على توفير كل ما يلزم من تجهيز وكاميرات وموازيين يتم من خلالها ضبط الشاحنات المخالفة الأوزان وفقا للحد المسموح به ، مبدئا رغبة وزارة المواصلات لتحويل المنافذ الرئيسية الي منافذ تجارية تتوافر فيها كافة المرافق اللازمة .

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري ” وسام خليفة الإدريسي ” رئيس مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية “صلاح على صالح ” والمدراء العامون بالمنافذ البرية من مختلف المناطق ، ومدراء الإدارات ،المكاتب ، ورؤساء المكاتب ورؤساء الأقسام بالمركز.

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