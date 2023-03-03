شكشك الإشكاليات التي تواجه الإمداد الدوائي لمرضى الأورام ومرضى الضمور العضلي.

طرابلس 02 مارس 2023م(وال)- خصص الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” مع المدير الإقليمي والإدارة المالية لشركة ( ROCH ) لمناقشة العوائق والإشكاليات التي تواجه الإمداد الدوائي لمرضى الأورام ومرضى الضمور العضلي .

وحضر الاجتماع مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير مركز طرابلس لعلاج الأورام ومدير الإدارة الفنية بجهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة التخطيط بجهاز دعم الخدمات العلاجية، ومسؤولة ملف الضمور العضلي بالجهاز.

وبحث الاجتماع مذكرات التفاهم المبرمة بين الشركة والبرنامج الوطني للسرطان، والمتعلقة بالدعم الفني وتوفير الأدوية الخاصة بمرض الأورام والتشخيص المبكر، وإنشاء المنظومات الالكترونية التي تعنى بالمراكز.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مذكرة التفاهم مع جهاز دعم الخدمات العلاجية، بشأن الإمداد الدوائي لمرضي الضمور العضلي، وتقديم الخدمات المجانية، والمتمثلة في التدريب وخاصة العلاج الطبيعي.

واستعرض رئيس ديوان المحاسبة مع الحاضرون الإجراءات المالية الخاصة بجهاز الإمداد الطبي لصالح الشركة للسنوات السابقة، ووضع الخطط للمساعدة في تحسين الأداء، بالإضافة إلى سبل تسجيل الأصناف الحديثة غير المسجلة بالقائمة النمطية للأدوية بإدارة الصيدلة.

واتفق المجتمعون على وضع أسس لمبدأ الشراكة، ومساعدة الشركة للدولة في تقديم كافة أنواع الدعم الفني خاصة في التدريب، ورفع كفاءات وقدرات مراكز الأورام والأقسام الخاصة بالضمور العضلي بالمستشفيات وبنود الإمداد الدوائي، وبأسعار تنافسية مناسبة.

كما تم الاتفاق على تقديم الشركة لرؤيتها في تحسين الخدمات الصحية كافة، بما يفضي لتوطين العلاج بالداخل، وتوفير أفضل السبل لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

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