استشهاد طفل فلسطين برصاص المحتلين الصهاينة شرق مدينة قلقيلية .

قلقيلية 3 مارس2023 (وال) – استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الاحتلال الصهيوني ، مساء أمس الخميس، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أإ الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) استشهد برصاص الاحتلال الحي في الظهر، وإصابة آخرين، أحدهما بجروح حرجة في الصدر وحالته مستقرة، والآخر بصورة طفيفة في اليد.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة عزون الرئيس بالبوابة الحديدية، وأعاقت تنقل المواطنين من وإلى البلدة.

وباستشهاد الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص قواتالاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.