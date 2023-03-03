ليبيا نيوز

وزير العمل يبحث مع منسق قطاع الزراعة ببلدية هراوة مجالات التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 03  مارس 2023 (وال)- بحث وزير العمل والتأهيل  ” علي العابد  ”   مع منسق قطاع الزراعة ببلدية هراوة  ” يحي بن زايد ”   مجالات التدريب  والتأهيل  للباحثين عن العمل في عدد من المجالات الخدمية .

واتفق الوزير مع منسق قطاع الزراعة بهراوة، على إقامة دورات وبرامج تدريبية للباحثين عن عمل في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، تستهدف الدورات  المهتمين بالمناحل  وتربية النحل داخل نطاق البلدية والمناطق المجاورة لها.

وأكد  الوزير خلال  الاجتماع   أن  تربية النحل وإدارة المناحل من المهن المطلوبة في سوق العمل الليبي لما لها من إقبال كبير خصوصا في إنتاج العسل الذي يعتبر من المنتجات المستهلكة بشكل كبير ومستمر في السوق الليبي.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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