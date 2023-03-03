جهاز الحرس البلدي فرع غريان يقوم بحملة تفتيشية على عدد من مخابز المدينة ومحلات المواد الغذائية .

غريان 03 مارس 2023 ( وال ) – قامت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع غريان بحملة تفتيشيه شملت مخابز المدينة ، ومحلات المواد الغذائية ، ومحلات بيع الخضروات تم خلالها ضبط العديد من المخالفات اتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة .

وسجلت المخالفات داخل المخابز بسوء نظافة معدات المخبز و ”الطواجين” الغير صالحة للاستعمال والمتآكلة تم على اثره قفل بعض المخابز داخل البلدية وفروعها .

كما تم مراقية الصلاحية للمواد الغذائية في المحلات والاطلاع على صلاحية الشهادات الصحية للعمالة سواء بالمخابز أو بيع الخضروات والفواكه والعذائية.

وال غريان ..