ليبيا نيوز

جهاز الحرس البلدي فرع غريان يقوم بحملة تفتيشية على عدد من مخابز المدينة ومحلات المواد الغذائية .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 غريان 03 مارس 2023 ( وال ) – قامت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع غريان   بحملة تفتيشيه  شملت  مخابز المدينة ، ومحلات المواد الغذائية ، ومحلات بيع الخضروات تم خلالها ضبط  العديد من   المخالفات  اتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة .

 وسجلت المخالفات  داخل المخابز بسوء نظافة معدات المخبز  و ”الطواجين”  الغير صالحة للاستعمال  والمتآكلة  تم على اثره   قفل بعض المخابز داخل  البلدية وفروعها . 

كما تم مراقية الصلاحية للمواد الغذائية  في المحلات  والاطلاع على صلاحية الشهادات الصحية للعمالة سواء بالمخابز أو بيع الخضروات والفواكه والعذائية.

وال غريان ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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