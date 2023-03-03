العمل على تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والَمرشد النفسي بمدارس الجفرة .

هون 3 مارس 2023 (وال)- عقد بقاعة الحرية بمدينة هون الاجتماع الاول والذي ضم مدراء المدارس والاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بمدارس مناطق هون ، زلة ، الفقها ، سوكنة وودان بحضور مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم بوزارة التربية والتعليم ” نادية البكوش ” ومراقب تعليم الجفرة ومدراء الادارات بالمراقبة.

و استهلت فعاليات الاجتماع بمحاضرة تحدث فيها المحاضر عن اهمية دور الاخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية وتركيزه على بعث الاطمئنان والراحة داخل المدرسة وخلق المؤامة بين المعلم والطالب والتقريب بينهما.

واكدت مدير الادارة ان الاجتماع يندرج ضمن تنفيذ استراتيجيات خطة الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم تحت مسمى ( مشروع النموذجية في الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي ) والذي تنفذه وتشرف عليه إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.

واستعرضت خلال الاجتماع اهم التوصيات والمقترحات التي تساهم في تفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المؤسسة التعليمية الذي ينعكس ايجابيا على العملية التعليمية.

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