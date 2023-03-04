كوريا الجنوبية وأمريكا تعلنان عن إجراء مناورات عسكرية.

سيول 3 مارس 2023 م(وال)-أعلنت كوريا الجنوبية وأمريكا عن إجراء مناورة عسكرية مشتركة خلال شهر مارس الجاري،تحاكي التهديدات النووية التي تمثلها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلدين سيجريان مناورات “درع الحرية” في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري، بلا انقطاع وهي أطول فترة على الإطلاق تُجرى فيها مناورات مشتركة بين البلدين بمحاكاة الحاسوب.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صحفي: إن الحليفين عازمان على تطبيق سيناريوهات تدريب “واقعية” تتعلق بالتهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.