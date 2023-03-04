ليبيا نيوز

كوريا الجنوبية وأمريكا تعلنان عن إجراء مناورات عسكرية.

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سيول 3 مارس  2023 م(وال)-أعلنت كوريا الجنوبية وأمريكا عن إجراء مناورة عسكرية مشتركة خلال شهر مارس الجاري،تحاكي التهديدات النووية التي تمثلها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلدين  سيجريان مناورات “درع الحرية” في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري، بلا انقطاع وهي أطول فترة على الإطلاق تُجرى فيها مناورات مشتركة بين البلدين بمحاكاة الحاسوب. 
وقال  المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صحفي: إن الحليفين عازمان على تطبيق سيناريوهات تدريب “واقعية” تتعلق بالتهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك