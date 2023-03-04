إدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي تعقد اجتماعا في تونس.

تونس3 مارس ً2023 م (وال)- عقد في تونس اليوم الجمعة لقاء جمع بين إدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال المصرف عبر صفحته على فيسبوك إن اللقاء يأتي تعزيزاً للتعاون والاستمرار في عملية التوحيد بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي ، حيث تم تبادل وجهات النظر ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في أجواء إيجابية بين الطرفين.

وأشار المصرف إلى أنه تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي.

وأضاف أنه على هامش اللقاء تم المشاركة الجماعية في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).