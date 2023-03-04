مديرية أمن طرابلس تستعد لإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسول.

طرابلس 3 مارس 2023م (وال) ـ عقدت مديرية أمن طرابلس الاجتماع التحضيري الأول لبحث الترتيبات لإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسول، تحت شعار “نحو التصدي لآفة الكسب دون مجهود” والتي ستنظمها وتشرف عليها المديرية.

وأفادت المديرية بأن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتعليمات مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، وفي سبيل تفعيل الوظيفة الأمنية الاجتماعية الرامية إلى تحقيق وتوفير السند الاجتماعي، ومعالجة حالات التشرد في الطرقات العامة ومعالجة أوضاع المتسولين.

وأضافت المديرية أنها تسعى من خلال الحملة لتحقيق رؤيتها في توجيه وعي المواطنين بعدم التعاطف مع المتسولين والتوجه نحو العمل الخيري المؤسسي، الذي يضمن وصول الصدقات والتبرعات والزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، ودعوة الجهات التشريعية في الدولة لتشديد عقوبة التسول لمن يعود إليه.

وأشارت المديرية إلى أن تعليمات مدير الأمن تقضي بعدم توقف الحملة حتى القضاء على ظاهرة التسول، نظراً لما تلحقه من آثار سلبية اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع.