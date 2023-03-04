السائح يعلن انتهاء الحملة الاستثنائية ضد مرض الحصبة بمدينة سبها.

سبها 3 مارس 2023م (وال) ـ أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح الخميس، انتهاء الحملة الاستثنائية ضد مرض الحصبة الذي انتشر مؤخراً في حيي “الطيوري” و”الكرامة” بمدينة سبها.

وأوضح السائح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحملة أسفرت عن تطعيم أكثر من 2000 طفل من عمر الولادة إلى عمر ما قبل دخول المدرسة، بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والحميراء والنكاف.

وأشار السائح أن هذه الحملة تمثل بداية الحملة المليونية ضد هذه الأمراض، التي أذن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذها في كل ربوع البلاد.

وقام فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارات ميدانية لبعض المدارس بمدينة سبها، للوقوف على الوضع الصحي للطلبة ومستوى مؤشر الإصابة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض الحصبة في حالة زيادة عدد الإصابات داخل المدينة.