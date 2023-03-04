شركة الكهرباء تعلن وصول شحنات جديدة من المعدات وقطع الغيار.

طرابلس 3 مارس 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة وصول شحنات جديدة من المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة محطات الكهرباء.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطات شمال بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة والخمس الموردة من شركتي (GE) الأمريكية وسيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة لتجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة دعماً للشبكة الكهربائية واستقرارها.