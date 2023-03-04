شركة بريد ليبيا تدعو اعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي الاول لسنة ( 2023 ) م ( 15 ) مارس بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بطرابلس.

طرابلس 3 مارس 2023 (وال)- تدعو شركة بريد ليبيا اعضاء الجمعية العمومية لعقد الاجتماع العادي الاول لسنة 2023م والذي سيعقد يوم الاربعاء 15مارس 2023 م على تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بطرابلس .

واوضح اعلان الشركة ان الاجتماع سيتم خلاله مناقشة البنود الأساسية التالية: –

1. عرض ملخص دقيق لتقرير النشاط وبالأخص الجزء المالي بشكل ملخص ونتائج ملخصة في جدول للمشروعات المعتمدة في الموازنة السابقة موضحا به بيان المشروع ومراحل تنفيذه ونسب الإنجاز.

2. عرض الموازنة التقديرية الثلاثية للسنوات2023 و 2024 و2025وفقا لخطة الشركة.

.3 تقرير ملخص لهيئة المراقبة عن سنة 2022م.

4. ما يستجد من أعمال .

( وال ) ..