ليبيا نيوز

وزير المالية يبحث مع الأمين العام لمنظمة الاوبك آليات دعم قطاع النفط والغاز في ليبيا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 4 مارس 2023 (وال)- استقبل  وزير المالية  ” خالد المبروك ” بمقر الوزارة بطرابلس  الأمين العام لمنظمة الاوبك ” هيثم الغيص ” والوفد المرافق له  ، بحضور  وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ”  .

وتم خلال اللقاء مناقشة  آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي وينسجم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة الذي يشهده العالم .

كما تطرق اللقاء الى استعراض الإستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية ، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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