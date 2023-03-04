وزير المالية يبحث مع الأمين العام لمنظمة الاوبك آليات دعم قطاع النفط والغاز في ليبيا .

طرابلس 4 مارس 2023 (وال)- استقبل وزير المالية ” خالد المبروك ” بمقر الوزارة بطرابلس الأمين العام لمنظمة الاوبك ” هيثم الغيص ” والوفد المرافق له ، بحضور وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ” .

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي وينسجم مع التطور المتسارع في مجالات الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقات البديلة الذي يشهده العالم .

كما تطرق اللقاء الى استعراض الإستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية ، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة هذا التطور والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع .

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