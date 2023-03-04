وزير الاقتصاد يدعو الى الاستفادة من الكفاءات الوطنية العالية و القدرات المميزة وصياغة رؤية مشتركة لأستنهاض الاقتصاد الوطني .

طرابلس 4 مارس 2023 (وال)- عقد وزير الاقتصاد و التجارة ” محمد الحويج” بديوان الوزارة الخميس اجتماعا مع عدد من الخبراء و الاكاديميين المختصين بالشأن الاقتصادي بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية و تعزيز التنمية الشاملة لتحقيق المكانة الاقتصادية المرجوة بالعلم و المعرفة و الخبرة الواثقة .

و أكد المشاركون في الاجتماع استعدادهم للتعاون مع الوزارة بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني والمساهمة بخبراتهم بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المحلي .

و نوه الوزير الى اهمية الحصول على الابحاث الاكاديمية الرصينة من الجامعات الليبية و استحضار المعلومات الحديثة للوصول الى حلول مبتكرة رائدة و صياغة رؤية وطنية مشتركة لأستنهاض الاقتصاد الوطني و رفعته بالمهارات العلمية .

ودعا الوزير الى الاستفادة من الكفاءات العالية و القدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني .

وال..