ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد يدعو الى الاستفادة من الكفاءات الوطنية العالية و القدرات المميزة وصياغة رؤية مشتركة لأستنهاض الاقتصاد الوطني .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 4 مارس 2023 (وال)-   عقد وزير الاقتصاد و التجارة  ” محمد الحويج”  بديوان الوزارة  الخميس  اجتماعا مع عدد من الخبراء و الاكاديميين المختصين بالشأن الاقتصادي بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية و تعزيز التنمية الشاملة لتحقيق المكانة الاقتصادية المرجوة بالعلم و المعرفة و الخبرة الواثقة . 

 و أكد  المشاركون في الاجتماع استعدادهم للتعاون مع الوزارة بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني  والمساهمة  بخبراتهم  بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد  المحلي .

و نوه  الوزير الى اهمية الحصول على الابحاث الاكاديمية الرصينة  من الجامعات الليبية و استحضار المعلومات الحديثة  للوصول الى حلول مبتكرة رائدة و صياغة رؤية وطنية مشتركة لأستنهاض الاقتصاد الوطني و رفعته بالمهارات العلمية  .

 ودعا الوزير الى الاستفادة من الكفاءات العالية و القدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني  .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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