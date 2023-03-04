الرئيس الفرنسي يُشيد بالجهود الأفريقية لحل الأزمة الليبية

برازافيل 04 مارس 2023 (وال)- أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجهود والمساعي الأفريقية لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا دعمه ومساندته لكل هذه الجهود.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ماكرون الذي يقوم بجولة إفريقية مع نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو – رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا في العاصمة برازافيل.

وبحسب ما نشرته قناة فرنسا 24؛ فقد استعرض الرئيسان خلال اجتماعهم الأزمات الأفريقية، على رأسها ما يحدث في ليبيا والكونغو الديمقراطية.

وكان الرئيس دينيس ساسو نغيسو قد كشف في كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي انعقد في 18 – 19 فبراير الماضي في أثيوبيا، عن ترتيبات تجرى لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا خلال الأشهر المقبلة. (وال)

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