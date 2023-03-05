الدبيبة في ملتقى اسرى التحرير : أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي ، ولن نقبل بعودة الحكم العسكري مجدداً

، وأي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات