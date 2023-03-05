ليبيا نيوز

الدبيبة في ملتقى اسرى التحرير : أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي ، ولن نقبل بعودة الحكم العسكري مجدداً ، وأي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الدبيبة في ملتقى اسرى التحرير : أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي ، ولن نقبل بعودة الحكم العسكري مجدداً
، وأي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات

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وكالة الأنباء الليبية

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