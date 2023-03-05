الدبيبة يؤكد أن أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي .

مصراتة 4 مارس 2023 م(وال)-أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت أن أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي .

وقال الدبيبة في كلمة له أثناء حضوره الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011 بمصراتة ، لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدا ،مشيرا إلى أن أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات

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وعبر الدبيبة عن رفضه لما وصفه تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، مشددا على ضرورة الاتفاق على الدستور وتصويت الليبيين عليه وعلى القاعدة الدستورية.

وأضاف رئيس الحكومة لقد وجدنا ليبيا سجية ميتة وبدأنا بمرحلة انعاشها منذ السنتين الماضيتين ،مستهجنا منح المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية التي وصفها بأنها كانت عيبا في حقنا، قائلا لقد جرى علاج كل ذلك بالميزانية نفسها التي كانت تتحصل عليها الحكومات السابقة.

ودعا الدبيبة إلى عدم سماع التشويش ومايشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي,مؤكدا أن هناك أعداء يتربصون بالليبيين ولا يريدون انطلاق ليبيا.

وقال إن الخير كثير في ليبيا وفي كل مكان توجد نافورات الغاز والنفط,مطالبا بالخروج من قصة الماضي البغيض الذي بسببه اختلفنا لمدة 10 سنوات ,مضيفا كفى للقتل وأن نكون في سلام مع أنفسنا ومع جيراننا.

وأضاف الدبيبة قائلا كنا في حرب قاتلة ودمار واليوم لا حروب، وتم حل مشكلة الكهرباء ليكون أول شتاء دون انقطاع للكهرباء،مؤكد أن جميع المدن أطلقت فيها خطة عودة الحياة، متحديا أي شخص يأتي ويقول إن مدينته لم تشملها هذه الخطة.

وعبر الدبيبة عن استعداده للتخلي عن منصبه إذا جرى الاتفاق على قوانين الانتخابات، ، وعلى قاعدة دستورية يُصوت عليها الليبيون.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ وسنموت كلنا من أجلها.