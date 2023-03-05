مدير امن طرابلس يعلن خطة عمل المديرية للعام 2023 لفرض الامن في العاصمة طرابلس .

طرابلس 04 مارس 2023م ( وال ) – أعلن مدير امن طرابلس لواء “خليل وهيبة” عن خطة عمل المديرية للعام 2023 التي تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس .

جاء ذلك خلال اجتماع امني موسع عقده ” وهيبة ” اليوم مع القيادات الأمنية بالمديرية بحسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” .

وأكد مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع على أهمية الدور الهام للمديرية في حفظ الامن ومكافحة الجريمة ، داعيا إلى بذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين .

كما طالب ” وهيبة ” القيادات الأمنية وكافة منتسبي المديرية برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الاداء الأمني بمختلف مكونات المديرية.

… ( وال ) …