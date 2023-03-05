وكيل وزارة الصحة يفتتح المؤتمر السنوي السادس لتقويم الأسنان.

|السبت- 5 مارس 2023( وال ) – افتتح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات”سعد الدين عبد الوكيل” فعاليات المؤتمر السنوي السادس لتقويم الأسنان، الذي تنظمه الجمعية الليبية لطب الأسنان بالتنسيق مع النقابة العامة لطب الأسنان.

وذكرت وزارة الصحى عبر صفحتها بالفيسبوك أمس الجمعة أن ” الوكيل ” أكد في كلمة القاها بالمناسبة ، على ضرورة تحسين مهارات الوقاية والمكافحة فيما يخص صحة الفم لدى العاملين في الرعاية الصحية الأولية والمهنيين الآخرين ، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في هذا المجال.

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