مراسل ( وال ) : تجار ومزارعو ودان يشرعون في نصب خيامهم لبيع التمور على الطريق العام .

ودان 05 مارس 2023 ( وال )- شرع تجار ومزارعو ودان في نصب خيامهم على قارعة الطريق العام في اتجاهين احدهما على الطريق الرابط بين الجفرة والمنطقة الغربية والاخر يؤدي إلى سرت ومنها الى المنطقة الشرقية .

وتحوي الخيام السعفية على عروض متنوعة من اجود انواع التمور المعدة للتسويق للعابرين عبر الطريقين الذين يقبلون على شراء احتياجاتهم من التمور استعدادا لشهر رمضان المبارك من تمور الدقلة بتصنيفاتها المتعددة حسب الدرجة حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد درجة اولى ( 6 ) دينارات والاقل منها يتراوح بين ( 3 ) الى ( 4 ) دينارات.

اما النوع الاغلى منها فيبلغ سعر الكيلو الواحد ( 60 )دينارا ، ويسمى المجهول وهذه التسمية مشتقة من عدم معرفة مصدر فسائله والتي يعتقد أنها من فلسطين المحتلة والنوع الاخر ويسمى حليمة فيبلغ سعر الكيلو منه ( 30 ) دينارا .

وقال المواطن ” محمد الضبيع ” احد تجار التمور في السوق ، إن السبب في ارتفاع سعر الصنفين المذكورين يعود لمحدودية عدد اشجارها من النخيل وهما يزرعان بمنطقة ودان دون غيرها ربما لملائمة طبيعة التربة والطقس الجاف اضافة إلى أن المنطقة صخرية وتقع علي مشارف سلسلة الجبال المعروفة جغرافيا بسلسلة جبال ودان.

وأضاف أن السوق يشهد اقبالا كبيرا خلال هذه الفترة وطوال شهر رمضان وتعرض فيه كافة انواع التمور ومشتقاتها منها النغيات والخضراي والمقماق والصعيدي اضافة الى معجون التمور بنكهاته وتركيباته المتنوعة وتتفنن ربات البيوت في اجادة صنع هذا النوع حيث تجده بنكهة اللوز والسمسم والكاكاوية؛ الفول السوداني ، كذلك رب التمور الذي يتراوح سعر اللتر الواحد خمسة عشرة دينارا .

من جانبه قال المواطن ابراهيم الصغير ان الاسعار حاليا معقولة جدا ومناسبة واغلب المواطنين يقبلون على تمور الدقلة لجودة نوعيتها والافضل هو النوع الذي يكتمل نضجه في الامهات من النخيل .

(وال الجفرة)