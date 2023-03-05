بيونج يانج تدعو لوقف التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

بيونيخ 5 مارس 2023 م ( وال ) – دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية مساء السبت، الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.

وقال كيم سون كيونج نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات”تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول”.

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة إن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في مارس آذار تشمل عمليات إنزال برمائي.

وألقت كوريا الشمالية باللوم في وقت سابق اليوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للحد من التسلح، وقالت إن أسلحة بيونجيانج النووية هي رد عادل لضمان توازن القوى في المنطقة. (وال )

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