مراسل ( وال ) : هيئة السلامة الوطنية ومكافحة التلوث البيئي بالواحات ترصد انتهاكات بيئية بسبب العمليات النفطية في الحقول المجاورة .

جالو 05 مارس 2023 ( وال ) – رصدت هيئة السلامة الوطنية ومكافحة التلوث البيئي بالواحات ، انتهاكات بيئية بسبب العمليات النفطية في الحقول المجاورة للواحات .

وبدأت هيئة السلامة مطلع هذا الاسبوع في حملة التفتيس البيئي والصحي التيى إستهدفت الحقول النفطية المجاورة لمدن جالو واوجلة واجخرة .

وشملت الحملة ، حقل الزويتينة 103 A وعدد من المؤسسات الخدمية ذات الصلة بالعمل النفطي بهدف الوقوف على إمتثالها للمعايير البيئية .

وقال مصدر خاص من هيئة السلامة الوطنية لمراسل وكالة الانباء الليبية إنه تم تسجيل حالات مشاهدة وتوثيق انتهاكات مباشرة بسبب عمليات استخراج النفط والغاز والمواد المصاحبة والتي تسببت في تلف التربة والاراضي وتلويث المياه الجوفية نتيجة مخلفات حرق الزيت الخام ومكبات النفايات الصناعية وتسمم الهواء على المدى البعيد .

وأضاف المصدر أن عمل الهيئة سوف يخلص إلى إعداد تقرير واضح يتم تقديمه لكافة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم لحماية صحة المواطنين ومعالم البيئة الامنة .

(وال الواحات)