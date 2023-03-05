مراسل ( وال ) : الجمعيات الخيرية بجالو تطلق مشروع السلة الرمضانية للمحتاجين .

جالو 05 مارس 2023 ( وال ) – أطلقت الجمعيات النسائية بمدينة جالو مشروعها الخيري هذا الموسم استعدادا لشهر رمضان الكريم ، وذلك لاعانة الأسر المحتاجة في مواجهة ظروف ارتفاع الاسعار ودفع اجار السكن وتأمين احتياجات الغذاء .

وقالت مشرفة صندوق جمع التبرعات ” عائشة شحات ” لمراسل وكالة الانباء الليبية ، إن الجمعيات الخيرية اطلقت نداء انساني لرجال الأعمال والتجار والمتبرعين ومؤسسات الدولة من أجل دعم وتوفير سلة غذاء لكل أسرة يوميا وفتح موائد الرحمن للوافدين وعابري السبيل .

وأضافت ” شحات ” أن الاستحابة مشجعة جدا وستتواصل قبل وطيلة شهر رمضان الكريم مع توفير ملابس وهدايا العيد لعدد من الاطفال المسجلين بالجمعيات .

(وال جالو )