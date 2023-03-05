الصين تزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 بالمئة في 2023.

بكين 5 مارس 2023 (وال) – أعلنت الصين اليوم الأحد زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 في المائة لعام 2023 إلى 1553.7 مليار يوان (حوالي 224.8 مليار دولار) .

وجاء في وثيقة صدرت في افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن “الإنفاق على الدفاع الوطني سيكون 1553.7 مليار يوان، بزيادة 7.2 في المئة”. وقال “وانغ تشاو” المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحافي ” إنّ الصين تزيد ميزانيتها الدفاعية على أساس الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة والوفاء بالتزامات دولة كبيرة “.. مشيرا إلى أن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديداً لأي دولة في العالم.

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