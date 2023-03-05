افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا بالعاصمة القطرية الدوحة

الدوحة 05 مارس 2023 (وال)- افتتح في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

وقال المجلس الرئاسي – في منشور عبر صفحته بفيسبوك – إن ليبيا تعتبر شريكا مهمًا للبلدان الأقل نموا، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد المزيد وتعزيز إلتزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد (2022 – 2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022.

وبحسب ذات المصدر يهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نموا وشركائها في التنمية، لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دوليا وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نموا. (وال)

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